Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarı açıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını görücüye çıkaran Bayat ve çevresinden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları alıcıların beğenisine sunuyor.

Yöresel yemekler tanıtıldı
Pazar alanında dolaşan vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için fiyat araştırması yapıyor.

Kurbanlıklarını bir an önce almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında pazarlıklar yapılıyor.

Bayat kurbanlık pazarı bayramın ilk gününe kadar açık kalacak.

Muhabir: Anadolu Ajansı