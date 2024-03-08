Çorum C Klasman Hakemi Celal Bayraklı Karaman FK- Ispartaspor maçında dördüncü hakem.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de Yeni Karaman Stadyumunda oynanacak Karaman FK- Isparta32 maçını Karabük bölgesi hakemi Taner Tuncer yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Ankara’dan Mustafa Tosun ve Kayseri’den Recep Güneş. Maçta dördüncü hakem olarak ise Celal Bayraklı görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Yılmaz Kalk.

2. Lig Kırmızı grupta Karaman FK 38 puanla sekizinci sırada Isparta32spor ise bir maç fazlası ve 46 puanla yedinci sırada. İki takım grupta play-off mücadelesi veriyor.