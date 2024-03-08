Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında son gün Şuğra Şükriye Özdemir Türkiye beşincisi oldu.

Denizli’de 5-6 Mart tarihlerinde yapılan okul sporları yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında Çorum Merkez Yatılı Bölge Okulundan Şuğra Şükriye Özdemir +63 kiloda Türkiye beşincisi oldu ve kürsüyü madalya maçında kaçırdı.

Aynı şampiyonada Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulundan 32 kiloda Umut Kabak ve Dr. Sadık Ahmet Ortaokulundan 40 kiloda Aysunaz Çağıl üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.