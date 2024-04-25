Türkiye, savunma sanayiinde katettiği önemli mesafelerle uluslararası alanda adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Türkiye'yi bu teknolojileri en etkin kullanan ülkeler arasına taşıdı.

30. test uçuşu da 'tamam': 286. saat

Bu alanda önemli ürünlerden biri olan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) test uçuşları da hız kesmeden devam ediyor.

BAYKAR tarafından yapılan açıklamaya göre; TB3 modeli, 30. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Bu heyecan verici anlar, BAYKAR'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle duyuruldu.

Paylaşımda, toplam uçuş süresinin 286 saati bulduğu aktarıldı.

TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.