Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK)sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerine dikkati çekti.

"Takvimlendirme çalışması devam ediyor"

Bayram emeklilerin ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: