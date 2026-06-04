Arca Çorum FK'nin başarılı kalecisi Hasan Hüseyin Akınay'ın eşi psikolog Özgün Beste Akınay kazanılan tarihi şampiyonluğun ardından eşinin yıllardır sergilediği duruşu ve kente olan derin aidiyetini anlatan bir paylaşım yaptı.

2020 yılında takıma ilk katıldıkları dönemde şehre alışma sürecinde büyük zorluklar yaşadıklarını ancak eşinin terinin her damlasına adadığı azmi ve isteği sayesinde bu kente gerçekten ait olduklarını hissettiklerini belirten Özgün Beste'nin uzun süren meşakkatli bir mücadelenin sonunda o kupayı havaya kaldırmanın tarifsiz gururunu paylaştı.

Kırmızı-siyahlı camiada vefa ve sevgi dolu unutulmaz duygular yaşadıklarına değinen ve en zor anlarda bile eşinin o formaya asla sırtını dönmediğini vurgulayan Özgün Beste Akınay sahada dökülen her damla terin bugün büyük bir zafere dönüştüğünü söyledi.

Kazanılan kupanın ötesinde gerçek mücadelenin ve dik duruşun asla unutulmayacağını belirten Özgün Beste'nin eşinin küllerinden yeniden doğan direnişiyle ne kadar büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Futbolda bazı zaferlerin sadece yeşil sahada değil karakterle kazanıldığının altını çizen ve eşinin bu hikayedeki çabasını anlatan Özgün Beste Akınay "Bugün bir kez daha anlıyorum ki vazgeçmeyenler tarih yazar ve o tarihe bu kupayı da eklemek ne büyük bir gurur binlerce kupa kazanılır kaybedilir ama içinde gerçek mücadele olan başarılar asla unutulmaz çünkü bazı zaferler sadece sahada kazanılmaz karakterle duruşla ve içinde yanan o inançla kazanılır seninle duruşunla karakterinle ve her düştüğünde küllerinden yeniden doğduğun o mücadeleyle gurur duyuyorum bu şampiyonluk çok uzun yollardan geldi" dedi.