Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

Uğur Beker, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şanlı ordumuzun şanlı askerlerinin görevlerini ifa sırasında hayatlarını kaybederek en üstün mertebe olan şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine silah arkadaşlarına ve necip milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Vatan, bayrak, millet uğruna fedai can eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları daima kalbimizde yaşayacak, emanetleri olan eş, çocuk, anne ve babaları bizim onurumuz ve emanetimiz olacaktır. Aziz ruhları şad olsun. Makamları Ali mekânları cennet olsun. Peygamber efendimize komşu olsunlar.”