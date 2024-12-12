Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında 'mitomani' tartışması yaşandı.

Memişoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilere "Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir hekim olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah" sözlerine muhalefet milletvekilleri sert tepki gösterdi.

BEKİR BOZDAĞ'DAN UYARI

Seslerin yükseldiği anlara TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ müdahale etti. Bozdağ, "Lütfen Genel Kurul'a hitap ederken daha saygın bir dil kullanalım" diyerek Memişoğlu'nu uyardı.

YENİDOĞAN ÇETESİ PROTESTOSU

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına kürsüdeki konuşmasının bitmesine 1 dakika kala değinen Bakan Memişoğlu'na muhalefet sıralarından yine tepkiler yükseldi. Bakan Memişoğlu'nun konuşması muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti. AK Parti sıraları ise Memişoğlu'nun konuşmasına sık sık alkışlarla destek verdi.