Çorum'un Mecitözü ilçesinde Mecitözü Belediyesi 18 işçi alımı yapacak.

İŞKUR'dan yayınlanan ilana göre, Mecitözü Belediyesi 16 beden işçisi, 1 ağır vasıta şoförü ve 1 sıhhı tesisat ustası olmak üzere toplam 18 kişi alacak.

Başvurular 7 Nisan'da sona erecek.

Başvuru şartları:

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2-Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak

3-Emeklilik hakkını elde etmemiş olmak

4-Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

5-Türk ceza kanunun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızla, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak

6-Görevin Özelliğine Göre Eğitim, Yaş. Tecrübe gibi özel şartları taşıma

7- En az İlkokul mezunu olmak

8- Mecitözü'nde İkamet Etmek