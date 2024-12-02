Çorum Belediyesi Bando Takımı, Yunus Emre İş Merkezinde haftanın iki günü düzenli olarak çalışmalarına devam ediyor.

21 kişilik Bando Takımı, her an bir törene çıkmaya hazır olabilmek için çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürüyor.

Ancak, kadroyu oluşturan elemanların bir kısmı, sosyal güvenceden yoksun durumda.

Bando Takımı elemanlardan bazıları emekli iken, bazılarının sosyal güvenlik primlerini kendilerinin yatırdığı, çoğunun ikinci bir iş yapmak zorunda olduğu belirtilerek, Belediye yetkililerinden ilgi bekledikleri ifade edildi.