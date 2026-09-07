Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, çocuklara Çorum FK forması hediye etti.

İlçede devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Gelgör, çalışmalar sırasında yanına gelen çocuklara hediye olarak Çorum FK forması takdim etti.

Gelgör; "Sahada çalışmalarımızı sürdürürken yanımıza gelen mahallemizin güzel çocuklarıyla da bir araya gelerek kendilerine Çorum FK formalarını hediye ettik. Osmancık’ımız için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı

Çorum FK formalarını alan çocuklar da Başkan Gelgör'e teşekkür ederek, giydikleri formalarla birlikte poz verdi.