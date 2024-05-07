Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine son vermek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmelerini sağlamak ve kent estetiğini korumak için kaldırım işgali yapan esnafı uyardı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin genelinde yol ve kaldırım işgalleriyle ilgili denetimlere devam ediyor. Denetimlerde işyeri sahipleri uyarılarak kurallara uymaları istendi.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada “Şehir genelindeki tüm esnafımıza bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda esnafımızın hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz.” denildi.