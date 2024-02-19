Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler aday listelerini yarın en geç saat 17.00'ye kadar verecek.
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına yarın saat 17.00'ye kadar iletecek.
Bu kapsamda Çorum'da merkez Belediye Meclisi ittifak listesi kesinleşti ve listede 6 MHP'li isim yer aldı.
Edinilen bilgileye göre, MHP'den Ali Beyaz (kontenjan), Ahmet Yağmur Çırak, Aslan Kaynar, Selim Güloğlu, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildiği öğrenildi.
Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.
Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.
KESİN LİSTE 3 MART'TA AÇIKLANACAK
Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.
Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak.
Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.
28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.
Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.