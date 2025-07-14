Samsun'da seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın kısa sürede aracı sardı.

Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular tahliye edildi.

Yangın, İlkadım ilçesi Küçük Kolpınar Mahallesi 641. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 55 BBB 90 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş'a ait 13 numaralı otobüs, hat üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Büyük panik yaşayan yolcular hızla otobüsten inerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak belediye otobüsü tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.