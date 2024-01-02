Çorum’un Osmancık İlçesi’nde işçilere verilen en düşük maaş 22 bin 625 TL, yüksek maaş ise 23,732 TL oldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Belediyemizde çalışan işçilerimizin maaşı; son imzaladığımız toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yeni asgari ücret artışı ile birlikte en düşük maaş: 22,625 TL, en yüksek maaş ise 23,732 TL oldu. İşçilerimize hayırlı olsun.



MEMURLARIMIZIN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİK

Belediyemizde görev yapan memurların sosyal denge sözleşmesini de yeniledik. Yetkili sendika temsilcisi Vedat Kayalı ve Kurum Temsilcisi Nadir Öksüz'e teşekkür ediyorum. Memurlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.