Çorum Belediyesi, rögar kapakları ile asfalt yol arasında oluşan kot farklarını gidermek için çalışmalara başladı.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yollarda zamanla oluşan rögar kapağı çukurlarını gidermek için çalışmalara başladı.

Eşref Hoca Caddesi’nde çalışma yürüten ekipler, rögar kapakları ile asfalt zemin arasında oluşan kot farkını sıfıra indiriyor. Yol kotuna göre ayarlanan rögarlar sayesinde araçlar daha güvenli sürüş sağlayabilecek.

Rögar kapaklarının zaman içerisinde yol seviyesinin altına düştüğünü, bu konuda vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri değerlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, çalışmaların şehrin genelinde yapılacağını belirtti.