Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Belediye ve İl Genel Meclisi Adaylarını tanıttı. Programda konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, vatandaşın taleplerine kulak vererek, beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak adımlar atacaklarını belirterek, “Halkımızın taleplerini dikkate alacak, onların sesi olacak ve çözüm odaklı projeler geliştireceğiz” dedi.

Parti binasında düzenlenen programa MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve parti yöneticileri katıldı.

Programda konuşma yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorumlulara söz vererek, tükenmez nefesi olacaklarını söyledi.

İl Genel Meclisi Üyesi adaylarının ortak amacının şehrin her köşesinde adaletli hizmeti, adil davranmayı, huzuru ve refahı tesis etmek olduğunu belirten Çıplak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu hedefe ulaşmak için, birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Partimizin ve milletimizin çıkarlarını gözeterek, il genel meclisi üyeliği görevimizi layıkıyla yerine getireceğimizden şüpheniz olmasın. Bizler, MHP çatısı altında bir araya gelmiş bir aile olarak, Çorum'un geleceğine sahip çıkmak için buradayız. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Çorum'da da halkımızın taleplerini dikkate alacak, onların sesi olacak ve çözüm odaklı projeler geliştireceğiz.

Bugün burada, Çorum'un geleceği için adım atıyoruz. Milletimize hizmet etmek için yarışıyoruz ve bu yarışı, şeffaf, dürüst ve adil bir şekilde sürdüreceğiz. Hep birlikte, Çorum'a daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışacağız.

Son olarak, değerli hemşehrilerimiz, bize destek vererek bu yolda yanımızda olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Birlikte, Çorum'u daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Tüm halkımıza teşekkür ederiz.”

İl Genel Meclisi Üyesi adaylarının ardından Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıtan Çıplak, Cumhur İttifakı'nın birliğini ve gücünü Çorum'un kalkınması ve refahı için kullanacaklarını ifade etti.

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla şehrin ihtiyaçlarını tespit edip, çözüm odaklı projeler geliştireceklerini vurgulayan Çıplak, “Halkımızın taleplerine kulak verecek, onların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak adımlar atacağız. İlimizin altyapısını güçlendirmek ve modern bir şehir dokusu oluşturmak için çalışacağız. Ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi gibi konularda projeler geliştirerek, Çorum'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gayret göstereceğiz.

Sosyal ve kültürel alanlarda ilçemizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çaba sarf edeceğiz. Eğitim, kültür, spor ve sanat gibi alanlarda projeler geliştirerek, ilçemizin sosyal hayatını zenginleştirecek adımlar atacağız.

Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz, Cumhur İttifakı'nın gücünü ilimiz için kullanmak ve Çorum'u daha güzel bir geleceğe taşımak için buradayız. Sizlerin desteğiyle, birlikte çalışarak, ilimizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getireceğiz. Tüm halkımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.