İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bölgelerinde dereceye girerek Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 4 yarışmacı 15 cüz kategorisinde, 5 yarışmacı da 5 cüz kategorisinde üçer soru yöneltilerek yarıştı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile salona gelen Erzurum Valisi Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin başkanlığındaki jüride bulunan zarflardan çekerek yarışma sırasını belirledi.

Daha sonra iki kategoride mücadele eden yarışmacılar, sırayla jürinin karşısında soruları yanıtladı.

Yarışmanın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, birinci oldu.

VALİ ÇİFTÇİ, 41 YIL ÖNCE HAFIZ OLDU

Yarışmanın ardından Vali Çiftçi, gazetecilere, Diyanet İşleri Başkanlığına düzenlediği yarışmadan dolayı teşekkür etti.

Yarışmalara sıkı şekilde hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım." dedi.

Çiftçi, kendisi için maksadın hasıl olduğunu, yarışma öncesi günlük 5 ile 10 sayfa arasında Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

Hafızlık sürecini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ben, 1983 yılında Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Havzan Nuraniye var. Merhum İsmail Ketenci Hocamızla hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiç koparmadım yani her gün mutlaka bir saat ayırdım ve bir saat çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu yarışmanın çok faydalı, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene zaten bu yarışma ilkti, inşallah bundan sonra da devamı gelir."