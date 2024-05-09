Çorum’un Dodurga ilçesinde bulunan Alpagut Linyit Kömür İşletmesi’nde çalışan işçiler, işletme yönetimi tarafından madende toprak kayması olduğu iddiasıyla 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı.

İşçiler, bugün işletmeninin aldığı kararı protesto etmek amacıyla bir dizi eylem gerçekleştirdi.

İşçilerin eylemine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz duyarsız kalmadı.

CHP İl Başkanı Solmaz beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, il yöneticileri ve bazı İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Alpagut Linyit Kömür İşletmesine giderek, işçilerin haklı mücadelesinde yanlarında oldu.

İçinde yaşadığımız ekonomik düzenin çok kötü olduğu bir dönemde işçilerin işsiz kalmalarına sessiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Dinçer Solmaz, işçilerin haklı mücadelelerinde CHP olarak sonuna kadar yanlarında olacaklarını kaydetti.

İşçilerle sohbet eden Solmaz, işletmenin aldığı bu kararı gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, işçilerin mağduriyetinin biran önce sonlandırılmasını istedi.