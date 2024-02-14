Çorum Belediyesi 10 farklı branşta 198 bin lira ödüllü ‘Çorum Spor Oyunları’ düzenliyor.

Oyunlara başvurular 19 Şubat pazartesi günü sona erecek,

Belediye’den yapılan açıklamaya göre Bowling, Dart, Masa Tenisi, Satranç, Langırt, penaltı atışı, 3x3 Basketbol, Ayak Tenisi, Corn Hole ve Geleneksel Okçuluk kategorilerinde yapılacak spor oyunlarına başvurular www.corum.bel.tr adresine online olarak 19 Şubat pazartesi akşamına kadar yapılacak.

Kadınlar ve erkekler katagorilerinde her branşta ayrı ayrı olarak yapılacak olan Çorum Spor Oyunlarına tüm Çorumlular davet edildi.

Çorum’un en büyük spor organizasyonunda yer almak için spor yapmak isteyen Çorumlular istedikleri branşlarda kayıtlarını yaptırabilecekler.