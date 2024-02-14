Okullu Küçükler Voleybol grup birinciliği ilimizde başladı.

Erkeklerde 8 takımın iki grupta mücadele ettiği maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda erkeklerde ise 11 takımın üç grupta mücadele ettiği maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynanıyor.

Erkeklerde 8 takım üç grupta mücadele ediyor.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan grup birinciliğnde Çorum 23 Nisan Ortaokulu B grubunda Sinop Atatürk Ortaokulu, Düzce Bilgi Ortaokulu ve Bartın Kurucaşiye Ortaokulu ile yer alırken A grubunda ise Amasya Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu, Zonguldak TED Karadeniz Ereğli Vakfı, Bolu Dağkent Kıroglu Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Kastamonu Bozkurt Ortaokulu temsil ediyor.

23 Nisan Ortaokulu grubunda ilk maçında Bartın Kurucaşile Ortaokulu ile karşılaştı.

Muaz Berk Ekinci, Taha Alp Ceylan, Osman Enes, Abdullah Çakmak, İhsan Yasir Bektaş, Furkan Coşkun, Ahmet Alp Keklik, Taha Top, Batu Biçer ve Semih Fındıkcı’dan oluşan kadrosu ile rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 25-9 ve 25-8’lik setlerle 2-0 galip gelen 23 Nisan Ortaokulu gruba iyi bir başlangıç yaptı.

23 Nisan Ortaokulu grupta ikinci maçında bugün saat 13’de Düzce Bilgi Ortaokulu son maçında ise perşembe günü saat 13’de Sinop Atatürk Ortaokulu ile karşılaşacak.

Erkeklerde grup birincisi olan takımlar direk yarı final grubuna yükselirken grup ikincisi iki takımın yapacağı baraj maçını kazanan üçüncü takım yarı finele gitmeye hak kazanacak.

Kızlarda ise onbir takım üç grupta mücadele edecek. Çorum şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu B grubunda Düzce Hürriyet Ortaokulu, Amasya Ziyapaşa Ortaokulu ve Samsun 23 Nisan Ortaokulu ile yer aldı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta denk iki kuvvetin mücadelesi sahne olan maçta Düzce Hürriyet takımı setlerin final bölümlerinde daha az hata yaptı ve 25-22, 25-22’lik setlerle maçı 2-0 kazandı.

Temsilcimiz bugün saat 14.30’da Amasya Ziyapaşa ile son maçında ise yarın Samsun 23 Nisan Ortaokulu ile karşılaşacak.