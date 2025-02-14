Çorum Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) tarafından “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” başlatıldı.

Atık pilleri çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, öğrencilere çevre bilincini aşılamak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla başlatılan yarışmada okullar topladıkları pilleri 30 Nisan 2025 tarihine kadar Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edebilecekler. Dereceye giren okullara ödülleri Dünya Çevre Günü’nde verilecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Atık pillerin doğaya zarar vermesini engellemek amacıyla TAP ile yapılan protokol gereğince Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmiştir. Yarışma sürecinde 500 kilogram ve üzeri atık pil toplayan her okula futbol, basketbol ve voleybol topu ile badminton seti, düdük, atlama ipi ve kronometreden oluşan spor seti hediye edilecektir. Atık pillerin geri dönüştürülmesi ve sıfır atığa ulaşılması amacıyla düzenlenen kampanyaya il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullar katılabilecektir” denildi.

