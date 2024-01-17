Çorum Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik sürpriz eğlenceler hazırladı. Birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocukların doyasıya vakit geçireceği etkinlikler Buhara Kültür Merkezi’nde ve AHL Park AVM’de yapılacak.

Yarıyıl tatili, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçecek. Buhara Kültür Merkezi’nde öğrenciler için bowling, buz pateni, sinema, yüz boyama, palyaço, spor parkuru etkinlikleri yapılacak. AHL Park AVM’de ise sahne gösterisi, spor etkinlikleri, yüz boyama ve palyaço gösterileri sunulacak.

Buhara Kültür Merkezi’nde sürpriz ikramların da verileceği tatil eğlencesi 23-24-25-29-30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşecek. AHL Park AVM’deki etkinlinler ise 3 ve 4 Şubat’ta 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, katılımın ücretsiz olduğu etkinliklere tüm çocukları davet etti.