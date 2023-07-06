Çorum’da toplu taşımada önemli değişikliklere imza atan Çorum Belediyesi, kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ulaşım konuları ile ilgili istişareler yapmak üzere Samsun’a çıkarma yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve beraberindeki heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ve ilgili birim müdürleri ile Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Kent İçi Ulaşım Planı, Kent İçi Toplu Taşıma, Çözüm Merkezi ve Samsun Elektrikli Otobüs Projesi konuları görüşüldü.

(Haber Merkezi)