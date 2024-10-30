29 Ekim kutlama programları çerçevesinde Çorum’da konser vermesi planlanan ancak TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelenen Özgür Can Çoban konseri 2 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinden daha önceden 29 Ekim’de konser vereceği duyurulan ancak TUSAŞ’ta gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle ertelendiği duyurulan Özgür Can Çoban konseri 2 Kasım cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye düzenlenen hain terör saldırısından dolayısıyla 29 Ekim Salı akşamı düzenlenmesi planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen Özgür Can Çoban konseri 02 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Güz Konseri’ne tüm halkımız davetlidir” denildi.