FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celil Kırı Köyü yolu üzerine yaptırılan Binicilik Tesisi, faaliyetlerine ara verdi.

2019 yılında yapımı tamamlandıktan sonra Atahan Atlı Spor Kulübü'ne kiraya verilen tesis, bir süre önce kapandı. Tesisin işletmecinin sözleşmesinin sona ermesinden dolayı kapandığı öğrenilirken, Çorum Belediyesi’nin tesis için yeni işletmeci için ihaleye çıkmayacağı gelen bilgiler arasında.

Edindiğimiz bilgilere, Çorum Belediyesi’nin binicilik tesisi için yeni bir proje hazırlığında olduğu, gerekirse binicilik tesisi yerine farklı bir işletme olarak orayı hizmete açmayı planladığı öğrenildi.

Açıldığında Türkiye’nin sayılı binicilik tesisleri arasında gösterilen tesisin kapanması kamuoyunda tepki toplarken, vatandaşlar tesisin farklı hizmetlerde kullanılması yerine binicilik tesisi olarak kullanılmasından yana olduklarını söylüyor. Vatandaşlar ayrıca Çorum’da farklı bir tesis olarak özellikle çocuklar ve gençlerin kullandığı, festival ve yüzlerce etkinliğin yapıldığı tesisin yeniden faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.