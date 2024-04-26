Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin bağlı ortaklığı A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım şebekesi satış ihalesinde en yüksek teklifi vererek 1.oldu.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’den ihale ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin %51, şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %49 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş., Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen, "Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi" konulu ihaleye katılmış ve açık artırma turunda en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 1.480.000.000 TL'dir. Doğalgaz sektöründe büyüme hedefimiz kapsamında dağıtım yaptığımız bölge sayısını 12'ye çıkardık. Organik ve inorganik büyüme ile sektördeki payımızı büyüteceğiz. Çorlu Dağıtım Bölgesi ihalesi gibi inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.”

AHLATCI, ARMAGAZ İHALESİNDE DE 1.OLMUŞTU

Ahlatcı Doğal Gaz önceki günde Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesine katılmış ve açık artırma turunda KDV hariç 1.910.000.000 TL ile en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olmuştu.