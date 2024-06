Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınacak tedbirler Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yapılan toplantıda ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren Bakanlığımız Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde (GGBS) bulunan kayıt/onay kapsamındaki gıda işletmeleri tarafından yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda faaliyet gösteren (et ve et parçalama ve işleme tesisi, kasap vs.) işletmelerin parçalama işlemlerinde asgari teknik ve hijyenik koşullara uyarak, bıçak, kıyma çekme makinesi, balta vb. aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapması, kullanılan malzemelerin gıda ile temasa uygun olması ve gıdanın uygun koşullarda muhafazasının sağlanması konularına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca gıda güvenilirliği açısından işletme dışında, yol kenarında vb. yerlerde hijyenik koşullara uymadan parçalama ve kıyma çekim işlemlerinin yapılmaması gereklidir” denildi.

Açıklamada, Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminde (GGBS) faaliyet konusu ile ilgili olarak kayıt yaptırması gerektiği halde kayıt yaptırmadan et parçalama ve kıyma çekimi yapan kişilere ‘’Kayıt Belgesi Olmadan Perakende Faaliyet’’ gösterdiklerinden 14.595,00 TL idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Çorum Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, ÇESOB Başkanlığı, Kasaplar Odası Başkanlığı tarafından Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurban eti parçalama ve kıyma çekim işlemlerinin ilgili faaliyet konularında (et parçalama, et işleme tesisi, kasap) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden İşletme Kayıt ve Onay Belgesi almış olan işletmelerde yapılması gerektiğinden, bu işletmeler dışında et parçalama, kıyma çekimi yapan kişi ve işletmeler hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanması, hijyenik koşullarda çalışmayan kayıtlı işletmelere 29.234,00 TL, onaylı işletmelere de 73.143,00 TL idari para cezası uygulanması konusunda karar alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelinin Kurban Bayramı süresince görev yapacağı ve gelen ihbarlar üzerine kolluk kuvvetleri ile denetime çıkılacağı da belirtildi.