Çorum Belediyesi’ne bağlı BELTUR şirketi bünyesinde çalışan personele yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurum içi eğitimler çerçevesinde BELTUR personeline ilk yardım eğitimi veriliyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Osman Tök, Sağlık Memuru Serhat Tatlısu ve Elif Eger Atar tarafından verilen eğitimler, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Eğitimin ilk gününde teorik bilgilerin yanı sıra maketler üzerinde uygulamalı pratik eğitimler yapıldı.

Eğitim sürecinde katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarına müdahale, boğulmalarda ilk yardım ve hasta ile yaralı taşıma teknikleri konularında detaylı eğitim verildi.

İki gün sürecek olan eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmede başarılı olan personele, üç yıl geçerli olacak "İlk Yardımcı" belgesi verilecek.