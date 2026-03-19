Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Pazar günü oynanacak kritik Iğdır maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçar; "Geldiğimiz günden bu yana takımın iyi bir gidişatı var. İyi bir uyum yakaladık. Futbolcularımızda bir aile gibi sahada savaşıyorlar. Sahada sisteme ve taktiğe bağlı kaldıkları için bu da sonuca yansıyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu böyle devam eder." dedi

'NE KADAR İYİ BİR OYUNCU GRUBU OLDUKLARINI HATIRLATTIK'

Göreve gelmesiyle takımın 6'da 6 yapmasının sebeplerinden birinin futbolculara ne kadar iyi bir oyuncu grubu olduklarını hatırlatmak olduğunu belirten Uçar, iyi bir aile ortamının sağlanmasıyla başarının geldiğini ifade etti.

'SOSYAL MEDYADAN HAKEMLER ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'

Pazar günü oynanacak kritik Iğdır maçıyla da ilgili konuşan Uçar, Iğdır'ın sosyal medyadan hem hakemler hem de kamuoyu üzerinden bir baskı oluşturmaya çalıştığına dikkat çekti.

Ben herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum' diyen Uçar; "Benim canım yandı, rakibimin önümüzdeki hafta canının yanmasını istemiyorum. Hakemler de insan hata yapabilirler ama şunu da bilinmesi lazım; 'bu oyuncular sahada emek veriyor. Ben herkese eşit düdük çalınmasını istiyorum. Oyunun daha çok oynanmasını istiyorum. Gereksiz yere faullerle kesilmesini istemiyorum. İnşallah hakemlerimiz daha dikkatli olurlarsa sadece futbolu konuşuruz." şeklinde konuştu

'TARAFTARLARIMIZA KUPAYI ARMAĞAN EDECEĞİZ'

Son olarak taraftarlara bir mesaj gönderen Uçar;

"Çorum halkının desteğini bekliyoruz. Bu hafta taraftarımızın muhteşemdi. Bize inanmaya devam etsinler. Sezon sonu kupayı Çorum'a ve Çorum halkına armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı