1. Ligde Arca Çorum FK’nın rakiplerinden Erzurumspor Süper Ligden Benhur Keser’i kadrosuna kattı.

1996 Kayseri doğumlu Benhur Keser Kayserispor alt yapısında yetiştikten sonra 2016 yılında Bayrampaşa takımında profesyonel oldu ve ardından Şanlıurfarspor, Bandırma, Kocaelispor takımlarında foma giydikten sonra 22-23 sezonunda Rizespor’a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Erokspor’a kiralık olarak giden Benhur Keser Süper Ligde 29, 1. ligde 78, 2. ligde 92, 3. ligde 56 maça çıktı.

Çıktığı resmi maçlarda toplam 100 gole ulaşan Benhur Keser Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ile görüştükten sonra bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Erzurumspor tesislerimizde Kulüp Başkanımız Ahmet Dal’la bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştiren 29 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu kendisini mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldı. Benhur Keser takımımızda 77 numaralı formayı giyecek. Sevgili Benhur’a, Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz7 denildi.