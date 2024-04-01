CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük bir başarı yakaladığını belirterek, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. Onlara sürprizim, 1977’den beri ilk kez TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır” dedi.

Çorum'da başa baş bir yarış olduğunu ifade eden Özgür Özel, "Kırklareli, Hatay ve Çorum’da başa baş bir yarış devam ediyor, dikkatle takip ediyoruz. Bu illerimizde sayımın uzama ihtimaline karşı o illere yönelik milletvekili görevlendirmelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.