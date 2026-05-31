CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “mutlak butlan” kararı sonrası Meclis’te kurmaylarıyla bir araya geldi. MYK toplantısında, daha önce alınan kararların uygulanmaya devam edeceği ve sürecin yeni bir siyasi stratejiyle yürütüleceği değerlendirildi.

“SİYASİ MÜCADELE” VURGUSU

Parti kurmayları, yaşanan sürecin yalnızca CHP içi bir tartışma olmadığını, Türkiye demokrasisini ilgilendiren daha geniş bir mesele olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Sürecin kamuoyuna “demokrasiye sahip çıkma mücadelesi” olarak anlatılması gerektiği belirtildi.

GRUP TOPLANTISI TARTIŞMASI

BirGün'de yer alan habere göre CHP hukukçu kurmayları, TBMM’deki grup yönetimi ve toplantı sürecinin içtüzük çerçevesinde belirlendiğini vurguladı. Grup başkanlığının usule uygun şekilde Özgür Özel tarafından yürütüldüğü ve bu yapının değişmediği ifade edildi.

“HUKUKSUZ KARAR OLMAZ” DEĞERLENDİRMESİ

Parti yetkilileri, mevcut düzenin dışına çıkılarak alınacak herhangi bir kararın hukuki karşılığının olmayacağını savundu. Özgür Özel’in TBMM’deki unvanının “CHP Grup Başkanı” olarak güncellendiği de hatırlatıldı.

1 Haziran itibarıyla delegelerin noter onaylı imzalarla olağanüstü kurultay çağrısı sürecini başlatacağı öğrenildi. Sürecin mevcut parti yönetimine yönelik resmi bir kurultay talebine dönüşmesi bekleniyor.