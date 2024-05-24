Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün pompaya yansımasıyla birlikte benzine indirim yolda.

1 lira 55 kuruşluk indirim geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 1 lira 55 kuruş indirim geliyor.

Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim, cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorin ve LPG'de ise şu an için herhangi bir indirim öngörülmüyor.