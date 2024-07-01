100. Yıl Küçükler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Berat özdemir dördüncü olarak bronz madalya kazandı.

27-30 Haziran tarihleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapılan 100. Yıl Küçükler Takım ve Ferdi Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında Türkiye genelinden çok sayıda kulüp mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda tek erkeklerde Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir dördüncü olarak bronz madalya kazandı.

Erkekler takım müsabakalarında ise Berat Özdemir ve Ali Aşnas Gül’den oluşan Çorum takımı beşinci oldu.

Kızlarda ise Arena Gençlikspor ana tabloya yükseldi ve burda kaybederek 13. olarak şampiyonayı tamamladı.