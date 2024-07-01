U 11 Liginde iki yarı finalist belli oldu üçüncü yarın belli olacak.

Cumartesi günü oynanan U 11 çeyrek final ilk maçında Çorum anadolu FK, Çorum İdman Yurdu karşısında 4-0 galip gelerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci çeyrek final maçında ise HE Kültürspor, Osmancık Belediyespor ile karşılaştı.

Çorum FK start verdi Çorum FK start verdi

Büyük çekişmeye sahne olan çeyrek final maçında HE Kültürspor, Osmancık Belediyespor’u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Diğer çeyrek final maçında ise Vefa Devane Gençlikspor ile Hattuşa Gençlikspor arasındaki zorlu maçta takımlar sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Penaltı atışları sonunda rakibine 4-3 üstünlük kuran Hattuşa Gençlikspor yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

Dördüncü çeyrek final maçında ise şampiyonluuğun iki adayı olarak gösterilen Vefa Gençlikspor ile Çorum FK arasındaki maçtan Vefaspor 1-0 galip ayrılarak baraj maçı oynamaya hak kazandı.

Vefa Gençlikspor yarın saat 17’de İtfaiye 1 nolu sahasında 1907 Gençlikspor ile yarı finale yükselen son takımı belirlemek için karşılaşacak.

U 11’de yarı final maçları 5 temmuz cuma günü oynanacak. Saat 16.30’da Çorum Anadolu FK ile HE Kültüspor ilk finalist olmak için mücadele edecek.

Saat 18’de ise Hattuşa Gençlikspor ile yarın oynanacak Vefa Gençlikspor- 1907 Gençlikspor maçının galibi diğer yarı finalisti belirleyecek.

Editör: Yüksel Basar