U 11 Liginde iki yarı finalist belli oldu üçüncü yarın belli olacak.

Cumartesi günü oynanan U 11 çeyrek final ilk maçında Çorum anadolu FK, Çorum İdman Yurdu karşısında 4-0 galip gelerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci çeyrek final maçında ise HE Kültürspor, Osmancık Belediyespor ile karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan çeyrek final maçında HE Kültürspor, Osmancık Belediyespor’u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Diğer çeyrek final maçında ise Vefa Devane Gençlikspor ile Hattuşa Gençlikspor arasındaki zorlu maçta takımlar sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Penaltı atışları sonunda rakibine 4-3 üstünlük kuran Hattuşa Gençlikspor yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

Dördüncü çeyrek final maçında ise şampiyonluuğun iki adayı olarak gösterilen Vefa Gençlikspor ile Çorum FK arasındaki maçtan Vefaspor 1-0 galip ayrılarak baraj maçı oynamaya hak kazandı.

Vefa Gençlikspor yarın saat 17’de İtfaiye 1 nolu sahasında 1907 Gençlikspor ile yarı finale yükselen son takımı belirlemek için karşılaşacak.

U 11’de yarı final maçları 5 temmuz cuma günü oynanacak. Saat 16.30’da Çorum Anadolu FK ile HE Kültüspor ilk finalist olmak için mücadele edecek.

Saat 18’de ise Hattuşa Gençlikspor ile yarın oynanacak Vefa Gençlikspor- 1907 Gençlikspor maçının galibi diğer yarı finalisti belirleyecek.