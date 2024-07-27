U 11 Türkiye Şampiyonasında Çorumlu güreşciler bir altın bir bronz madalya kazandı.

Ankara’da Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan U 11 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 48 kiloda Çorum Belediyespor’dan Berkay Gözübüyük altın Osmancık’tan Kemal Şahin bronz madalyanın sahibi oldu.

24-25 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da yapılan İsmail Demirci U 11 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 172 kulüpten 460 sporcu mücadele etti.

48 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyespor’dan Berkay Gözübüyük zorlu rakiplerine yenerek yükseldiği final maçında Karaman Yıldırımspor kulübünden Semih Cihan Ankaralı ile karşılaştı.

Rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun sonunda 14-4 sayı tuşu üstünlüğü kuran Berkay Gözübüyük ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı şampiyonada 34 kiloda mindere çıkan Osmancık’tan ferdi olarak katılan Kemal Şahin Karabakan ise yarı final maçını kaybederek sıkletinde üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu,

Şampiyonada dün U 13 kategorisindeki müsabakalar başladı ve pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek.

Çorum Belediyespor Güreş Antrenörü eski milli güreşci İlyas Güneş, kulüp bünyesinde yaptıkları alt yapı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Berkay Gözübüyük’ün ilk kez katıldığı böyle bir turnuvada gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belirten Mumcu ‘Bu çalışmalar karşılığında ilimizi ve ülkemizi yeni şampiyonlar yetiştireceğimize inanıyorum. Bizlere bu çalışmaları yapmamız için her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, kulüp başkanımız İsmail Yağbat ve kulüp yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum’ dedi.