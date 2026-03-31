Beşiktaş, altyapısını Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un genç yıldızını alarak güçlendirdi.

2012 doğumlu Görkem Dağıstanlı, bu sezon çıktığı 10 maçta yaptığı 26 gollük katkıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş, gelecek vizyonunu güçlendirmek ve altyapısına yetenekli genç oyuncular kazandırmak adına önemli bir adım attı. Siyah-Beyazlılar, Bandırmaspor’un 2012 doğumlu yıldızı Görkem Dağıstanlı’nın transferini resmiyete döktü.

Bandırmaspor, genç futbolcunun yeni takımıyla anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesaplarından duyurarak Beşiktaş’a transferini onayladı. Görkem Dağıstanlı, Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor.

10 MAÇTA 26 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Bandırmaspor U14 ve U14 Gelişim Ligi’nde toplam 10 karşılaşmaya çıkan Görkem Dağıstanlı, attığı 15 gol ve yaptığı 11 asistle dikkat çekti. Toplamda 26 gole direkt katkı sağlayan genç yetenek, oyun zekası ve hücum performansıyla Beşiktaş altyapısında parlamaya aday.

Beşiktaş yönetimi, geleceğe yönelik bu yatırım ile hem genç oyunculara fırsat yaratmayı hem de altyapıdan üst kadroya yetenekli isimler kazandırmayı hedefliyor. Görkem Dağıstanlı’nın siyah-beyazlı forma altında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.