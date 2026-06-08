Arca Çorum FK’nın Süper Lig için ilk imzayı Kocaelispor’dan Hrvoje Smolcic’e attırdığı belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun kırmızı siyahlı kulüple 2-1 yıllık anlaştığı ve resmi sözleşmenin transfer döneminin başlamasının ardından atılacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ, TAKIMINDA KALDI

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor’da kiralık olarak forma giyen Eintracht Frankfurt’un sözleşmeli futbolcusu Smolcic yeni sezon için Kocaelispor ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Alman ekibininde kadrosunda düşünmediği Smolcic için Kocaelispor taraftarı anlaşma yapılması için yoğun baskı yaptı. Ancak fiyatta anlaşma olmayınca Arca Çorum FK devreye girdi ve Smolcic ile 2-1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş’ın da gündemine gelen Smolcic takımında kalmıştı.

Kocaeli Gazetelerinde yazan haberlere göre, Smolcic Çorum temsilciyle 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Hırvat futbolcu bu sezon 1 milyon, önümüzdeki sezon ise 1.2 milyon Euro kazanacak. Opsiyonun devam etmesi halinde futbolcunun kazandı 1.4 milyon Euro’ya çıkarılacak. Öte yandan Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 1.5 milyon Euro ödenecek.