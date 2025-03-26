“Vallahi, Müminlerin Emiri’nin yanında ne insana ne de cine benzemeyen bir şey gördüm. Yanından ayrıldığımda şu ayeti okuyordu: “İşte ahiret yurdu; biz onu dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk eşinde olmayanlara veririz. Güzel ve hayırlı akıbet, günahlarından sakınanlarındır.” (Kasas-83)
Mersed, şunları da eklemiştir: “Bunun üzerine tekrar yanına gittim. Vücudunu kıbleye yöneltmiş ve gözlerini yummuş olduğunu gördüm. Eşi Fatıma da aynı durumda buldu.
O, ölmüştü. Allah rahmet eylesin.
Hicretin 101. yılı Recep ayının 20. günü…
Miladi 720 yılı 10 Şubat günü
Ömer b. Abdülaziz 39 yaşında, hilafetinin 29. ayının sonunda tarihe derin izler bırakarak Humus’a bağlı
Deyrsem’an’da ‘Ahiret Yurdu’na göçtü.
Yüce Allah, rahmet eyleye.