Anne babalar, çocuğu en yakından tanıyan ilk eğitmenlerdir. Okulda çocuğu tanıma süreci, gelişim süreci, güçlü ve zayıf yanları, hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları, içinde bulundukları sorunları ve ihtiyaçları konusunda en sağlıklı bilgi ebeveynler yoluyla elde edilmektedir. Çocukluk dönemi için öğretmenlerin ve profesyonellerin en önemli yardımcısı ebeveynlerdir.

Anne babalar, çocuklarına okulda öğrendiklerini, ev ve diğer toplumsal ortamlara aktarmaları konusunda yardımcı olmalıdır. Anne ve babalar, evdeki eğitim-öğretim etkinliklerine katıldıklarında çocuklar farklı gelişim alanlarındaki becerileri daha hızlı kazanabilirler.

Anne babalardan alınacak bilgilerle çocuğa yönelik sınıf içi çalışmalara ortak bir yön verilebilir. Çocukların evde neler yapmaktan keyif aldıklarını bilmek, sınıfın tümünün akademik başarısını geliştirmede etkili olacaktır.

Okula katkıda bulanabilmek yalnızca evdeki etkinliklerle sınırlı değildir. Programlarda yer alan etkinlikler için malzeme sağlayabilir, çocuğun haftalık ders programında hakim olabilir ve müfredatı inceleyebilirler. Ayrıca okul sürecinde anne-babaların özel yeteneklerinden, ilgi alanlarından ve mesleki deneyimlerinden yararlanılabilir. Örneğin; mesleğinin tanıtımı, müzik aleti çalmak, sanatsal bir faaliyet, profesyonel olarak bir spor faaliyetinde bulunmak gibi veli desteğiyle ailenin eğitime katılımı teşvik edilebilir. Bunların yanı sıra çocuklarının eğitimiyle ilgilenmek konusunda isteksiz olan ebeveynlere de sıklıkla rastlanmaktadır. Bazı durumlarda anne-babalar bu konuda ne yapacağını bilmiyor olabilirler. Bu sebeple aile eğitimleri, veli toplantıları, veli görüşmeleri ve ev ziyaretleri çocuğun eğitimine katılımda önemli görülmektedir. Eğer anne-baba özel gereksinimli bir çocuğa sahipse bu süreç daha da önem arz etmekte olup daha büyük desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Ailenin ev ortamında çocuğun eğitimine katılımı için; anne-babalar, öğretmenler ve gerek görülüğü takdirde uzmanlar sıklıkla bir araya gelmeli ve karşılıklı olarak beklentileri, çocuğun gereksinimlerini ele almalıdır. Anne-babaların evde çocuklarıyla zamanlarını en verimli şekilde nasıl geçirecekleri, okula devam eden çocuğun evdeki rutininin nasıl olacağı ve ev ödevlerinin başarıyla tamamlanması ele alınması gereken en önemli konu başlıklarıdır. Anne-babaların okuldan beklentilerinin olması doğaldır. Aynı şekilde okuldaki öğretmenin varsa çalışılan uzmanından da anne-babalardan bir takım beklentisi vardır. Temelde anne-babalardan akademik anlamdaki çalışmaların yalnızca okulda değil evde de desteklenmesi, ev ortamında beceri gelişimi ve günlük rutinlerde çocuklar kadar anne-babaların da dahil olması bu beklentilere örnek gösterilebilir. Bu ve benzeri örnekler anne-babaların beklentileriyle uyuşmayıp yerine getirilmediğinde çocuğun eğitim hayatımda problemler baş gösterebilir. Bu sebepten anne-babaların çocuğun eğitimi noktasında ortak bir uzlaşıya varmaları, esnek olabilmeleri gerekmektedir. Öğretmenler ya da çalışılan uzmanlar ailenin evde eğitime katılımını desteklerken öncelikle öğrencinin gelişim düzeyini, yapabildiklerini, yapmayacaklarını, ailenin eğitim düzeyini, sosyo-ekonomik düzeyi, ekonomik koşulları, ev ortamının koşullarını da göz önünde bulundurmalıdır. Planlanan ev etkinlikleri sonrasında uygulama geçildiğinde de düzenli olarak anne-baba ve öğretmen, uzman görüşmeleri düzenli olarak devam etmelidir. Bu görüşmeler ev ziyaretleri ve okul/kurum ziyareti olarak her iki şekilde de planlanabilir.

Ailelerin evde yapılacak etkinliklere katılımında dikkat edilmesi gereken bazı başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklar aşağıda listelenmiştir:

* Aile günlük rutinlerini göz önünde bulundurarak bir etkinlik çizelgesi oluşturmalıdır. İş, okul çıkış saatleri, uyku saati, trafik, ödevlere ayrılacak süre vb. zaman planlaması aile üyelerinin ortak kararıyla belirlenmelidir.

* Belirlenen etkinliklerin önem sırasına göre yazılması ve öncelikli olanlar belirlenmelidir. Ertesi güne yetişecek bir okuma ödevi için aile film saati ertelenerek aile okuma saati düzenlenebilir.

* Etkinlik gün ve saati belirlenerek çok aksi bir durum olmadıkça ertelenmemesi gerekir. Çocuklar istemeseler de kurallarla yaşamaya ihtiyaç duyarlar. Belirli bir günde aile etkinliğinin olduğu bilmek, düzenli olarak gerçekleştirileceğini farkında olmak çocuğun sorumluluk duygusunu da pekiştirecektir.

* Etkinliğe mümkün olduğunca tüm aile bireyleri dahil edilmelidir.

* Etkinlik planlanırken çocukta problem bir davranış oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilmelidir.

* Etkinlik sonunda mutlakla çocukla beraber değerlendirme yapılmalıdır.