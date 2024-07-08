Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvasında Beyaz Grupta Şah Yapı ve Çopraşıklı Deli Kadirspor çeyrek finale yükselirken Bolat Harita Mühendislik takımı ise ön eleme oynayacak.

Grupta son hafta maçlarında Şah Yapı rakibi Paşa İnşaat takımı msahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen galip geldi ve gruh maçları 10 puanla lider olarak tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Son haftayı bay geçen Bolat Harita Münerdislik takımı ise 7 puanla ikinci oldu.

Grubun oynanan tek maçında ise üç maçta galibiyeti bulunmayan Gözte Yapı çeyrek final final mücadelesi veren Çopraşıklı Deli Kadirspor takımı önünde gol düellosunu 3-2 kazanarak turruvda ilk galibiyetini aldı ve 4 puanladördüncü olarak tamamladı.

Bu grup ikincisi baraj maçı oynayacağı için Çopraşıklı Deli Kadirspor takımı 6 puanla üçüncü olarak direk çeyrek finale yükselen takım oldu.