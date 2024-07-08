Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk mücadelesi veren Beyaz Saray Düğün Salonları, grubunda oynadığı son hafta maçında 3-0 hükmen galip sayılarak grubunu lider tamamladı.

Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası Siyah Grup 5.hafta maçında CNR Elektrik ile Beyaz Saray Düğün Salonları karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 6.dakikasında CNR Elektrik Ceylan’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden 2 dakika sonra Beyaz Saray Düğün Salonları takımı Bahattin’in golüyle skoru eşitledi.

İlk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beyaz Saray Düğün Salonları takımı 47’de Murat’ın golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Beyaz Saray Düğün Salonları takımının üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonunda Beyaz Saray Düğün Salonları takımı rakip takımın bir kaçak, bir de cezalı oyuncu oynattığına dair itirazda bulundu.

CNR Elektrik takımı rakiplerinin itirazını onayladı.

Bu gelişime sonunda Orta Kuşak Futbol Turnuvası Tertip Kurulu maçın sonucunu Beyaz Saray Düğün Salonları takımı lehine 3-0 hükmen sonuçlandırdı.

3-0’lık sonucun ardından Beyaz Saray Düğün Salonları takımı puanını 8 puana ulaşarak averajla grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı.