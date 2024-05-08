Çorumlu Polis Memuru, beylik tabancasıyla hayatını sonlandırdı.

İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Samandıra Şehit Rıza Yıldız Polis Merkezi’nde görevli olan Polis Memuru Ömer Faruk Turan, beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Adli Tıp morgundan cenazesi alınarak memleketi Çorum’un Alaca ilçesine götürülecek olan Ömer Faruk Turan'ın babası Erol Turan'ın da Bursa'da görev yaptığı öğrenildi.

Erol Turan Bursa'da, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve son olarak Bursa Asayiş İl ve İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2022 yılında emekliye ayrılmış.