MURAT ÇETİN

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bıçak, satır ve et makinası bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu.

Kerebigazi 1. Cadde No:28 (AHL Park AVM karşısı- Kerebigazi Otoparkı ) adresinde hizmet veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca geleneksel el sanatları alanında kültür sanatçısı unvanı verilen Çorum’un tek bıçakçısı ASP Bıçakcılık sahibi Abdulsamet Poyraz, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Özellikle el yapımı bıçakların tercih edildiği kurban bıçaklarını makinede inceltilip temizlenerek keskin hale getirdiklerini belirten Poyraz, jilet gibi kılı kesebilecek hale getirildikten sonra müşteriye teslim edildiğini ifade etti.

Çorum’da ilk ve tek bant zımpara makinesini kullanan firma olduklarını ve bu sayede bıçakların ağızlarının yanmadığını ve daha uzun süre kesme garantisi olduğunu belirten Poyraz;

"Bayrama sayılı günler kala yoğunluğumuz devam ediyor. Bıçak keskinletme işlemini yapmak isteyen vatandaşlarımız ve yeni bıçak almak isteyen vatandaşlarımız buraya gelerek Kurban Bayramına hazırlık yapıyor. Bıçaklarımızı jilet gibi kılı kazıyacak şekile getirip müşteriye teslim ediyoruz. Kurban için kesim, deri yüzme ve et doğrama bıçağını müşterilerimiz tercih ediyor.” dedi.