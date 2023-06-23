Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) son etabının da yatırımcılara tahsis edilmesiyle tamamen dolmuş oldu.

Sungurlu’da 2001 yılında kurulan ve son yıllarda savunma sanayi yatırımları ile önemli bir konuma gelen OSB, son etabının da yatırıma açılmasıyla yüzde 100 doldu.

Geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imar planı değişikliği onaylanan 4. etabın yatırımcılara tahsisi yapıldı. 1300 dönüm araziye sahip 4. Etabın; 900 dönümü Goldforce Savunma Sanayi AŞ’ye geriye kalan 400 dönümü de Arca Savunma Sanayi Ltd. Şti firmasına tahsis edildi. OSB’de yatırım yapan savunma sanayi firmalarının, tahsis edilen ek arazilerle yatırımlarını genişleteceği belirtildi.

İlk etabı 1.500 dönüm, ikinci etabı 1000 dönüm, üçüncü etabı 1000 dönüm ve dördüncü etabı 1.300 dönüm olmak üzere toplam 4.800 dönüme sahip OSB tamamen doldu.

OSB'Yİ BÜYÜTME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan OSB’yi genişletme çalışmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla OSB’ye 5 bin dönüm arazinin daha eklenmesi planlanıyor. 70’e yakın fabrikanın yapılması için çalışmaların sürdüğü bölgenin, genişlemesiyle birlikte istihdama büyük katkı sağlaması bekleniyor. (Haber Merkezi)