ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Cornerstone Enstitüsü Kurucu Yemeği'nde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Joe Biden'a sert eleştirilerde bulunarak açtı ağzını yumdu gözünü.

BIDEN'A KÜFRETTİ

İnsanların Biden'a kanser teşhisi konması nedeniyle üzülmemesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biden her zaman aptal bir adamdı. Hiçbir zaman zeki olmadı ama her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu. Tam bir pislik. Şu anda işler onun için pek iyi gitmiyor. Bu yüzden, ona acımaya başladığınızda, kötü bir adam olduğunu unutmayın."

Trump konuşmasında ayrıca suikasta uğrayan muhafazalar aktivist Charlie Kirk'ün Arizona'daki anma törenine katılmayı planladığını da dile getirdi. Öte yandan, Trump, Ben Carson'a ülkenin en yüksek sivil ödülü olan Özgürlük Başkanlık Madalyası'nı vereceğini söyledi ve otizm konusunda yakında bir açıklama yapacağının sözünü verdi.

DAHA ÖNCE DE KÜFRETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2 ay önce göçmenleri hapsetmek için Florida'nın güneybatısındaki terk edilmiş bir havaalanı pistine inşa edilen ve 'Timsah Alcatraz' olarak bilinen gözaltı merkezinin tanıtımını yapmıştı. Merkezde dolaştıktan sonra kameraların karşısına geçen Trump, kendisinden önceki başkan Joe Biden'a küfür etmişti. Trump, "Beni buraya tıkmak istedi o*** çocuğu" demişti.