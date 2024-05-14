14 Mayıs Eczacılar Günü ve Bilimsel Eczacılığın 185.yıl dönümü nedeniyle Çorum Eczacılar Odası tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama programı kapsamında bir konuşma yapan Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan;

“14 Mayıs 1839, Türk Eczacılığında bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk eczacılık okulu olan İstanbul Eczacı Mektebi'nin kuruluşunun temelleri atılmıştır. Bu olay, eczacılığın bilimsel bir disiplin olarak gelişmesinin önünü açmıştır.” dedi.

Eczacılık, yüzyıllardır insan sağlığını koruma ve hastalıkları tedavi etme misyonunu üstlenmiş köklü bir meslek olduğunu belirten Afacan, “14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle, eczacılık mesleğinin toplum sağlığındaki vazgeçilmez rolünü kutlamak ve eczacılarımızın sağlık sistemimiz içindeki önemine dikkat çekmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Eczacılık, yüzyıllardır insan sağlığını koruma ve hastalıkları tedavi etme misyonunu üstlenmiş köklü bir meslektir. Eczacılar, ilaçların güvenli ve etkin kullanımını sağlayarak hastaların sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde fayda görmesini garantileyen temel sağlık hizmeti sağlayıcılarıdır. Eczacılık mesleği, sağlık alanındaki yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri takip ederek sürekli olarak kendini yenilemekte ve geniş bir yelpazede 1.Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olarak toplum sağlığını korumada kilit rol üstlenerek hizmet vermektedir. Bu özel günde, tüm eczacılarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin toplum sağlığının geliştirilmesindeki katkılarını yüksek bir takdirle anıyoruz. Eczacılık mesleği, pandemi ve depremler sürecinde gösterdiği üstün çaba ve özveri ile de ne kadar hayati bir role sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Sağlık hizmetlerinin her aşamasında ön saflarda yer alarak toplum sağlığını koruma görevini fedakarca üstlenen eczacılarımızın emeklerini takdir ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde, tüm eczacılarımızın mesleki başarılarının devamını diler, sağlıkla dolu nice yıllar temenni ederiz.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından programa katılan eczacılar Atatürk Anıtı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.