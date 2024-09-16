Çorum Belediyesi'nin Trendyol 1. Ligde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK'ya 2 önemli tesisi kiraladığı bildirildii.
31 Mart seçimlerinden önce sahada Çevre Yolu Celilkırı bölgesindeki Belediye Binicilik Tesisi ve Buharaevler Mahallesi'nde halen atıl bulunan İnci Park'ın Çorum FK Kulübü'ne kuralanacağı konuşuluyordu.
Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Celilkırı bölgesinde bulunan Binicilik Tesisleri ile Buhara Mahallesi'ndeki İnci Park, yapılan ihale sonucu Çorum Futbol Kulübü'ne kiralandı.
Editör: Çorum Hakimiyet