İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Çetinkaya, ‘Bir annenin gözyaşını dindirebilirsek ne mutlu bize. Anneleri ne kadar sevindirirsek o kadar başarılı oluruz” dedi.

4 AYLIK SÜREÇTE BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

4 ay önce göreve başlayan ve bu süreçte başarılı çalışmalara imza atan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, basın mensupları ile tanışmak, haber ağı akışı ve etkili iletişim konularında görüş alışverişi yapmak amacıyla bir toplantı düzenledi.

‘BİR ANNENİN GÖZYAŞINI DİNDİREBİLİRSEK NE MUTLU BİZE’

“Bir annenin gözyaşını dindirebilirsek ne mutlu bize” mottosu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve anneleri ne kadar sevindirirlerse o kadar başarılı olabileceklerini ifade eden Naim Çetinkaya, temel amaçlarının Çorum’un huzurunu sağlamak, asayiş ve sükûneti olumsuz etkileyen kişi ve çevrelerle mücadele etmek olduğunu, bu noktada Emniyet Müdürlüğü ile sıcak bir diyalog halinde, karşılıklı işbirliği içerisinde görev yaptıklarını söyledi.

Çetinkaya, asın mensuplarının da toplumu bilgilendirme ve sorunların çözümü noktasında önemli bir görev ifade ettiğini dile getirdi.

Komutan Çetinkaya, toplantı sonrasında basın mensuplarına günün anısına binaen Jandarma’nın logosunun yer aldığı birer plaket takdim etti.